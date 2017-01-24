Вновь морозы

25 января погодные условия на территории Беларуси ночью и утром будет определять фронтальный раздел, днем – область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе. Ожидается резкое понижение температуры воздуха по северо-восточной половине страны: в течение суток температура там будет находится в пределах -6..-12°С. По юго-западной половине республики немного теплее 0..-5°С. Ночью и утром на значительной части территории, днем в отдельных районах страны пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный, северо-восточный умеренный, ночью по востоку порывистый. Атмосферное давление будет расти.

26 января большая часть Беларуси окажется в области повышенного атмосферного давления, сформированной в арктической холодной воздушной массе, днем в северных районах скажется влияние малоактивного атмосферного фронта. В основном без осадков, лишь днем в отдельных районах по северу пройдет небольшой кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем юго-западный умеренный, по северу порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -12..-19°С, при длительных прояснениях до -23°С; максимальная днем -4..-11°С.

27 января республика будет находиться под влиянием малоактивного атмосферного фронта, смещающегося с территории Латвии на юго-восток страны; вслед за фронтом начнут распространяться более теплые воздушные массы с Западной Европы. Ожидается ослабление морозов. Если минимальная температура воздуха ночью еще составит -4..-11°С, по югу воздух охладится до -12..-17°С, то максимальная днем на большей части территории республики повысится до -4..+2°С. В отдельных районах пройдут кратковременные осадки (снег, мокрый снег, днем возможен дождь), ожидаются туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный порывистый.