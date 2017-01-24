Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 24 января Облачно с прояснениями. В отдельных районах небольшие осадки (в основном мокрый снег), слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер западный умеренный, по северу порывистый. Температура воздуха максимальная днем -2..+3°С. В Минске: возможны небольшие осадки (в основном мокрый снег). Слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный умеренный. Температура воздуха максимальная днем около 0°С.

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▪ Опубликовано 24.01.17 | cиноптики Гидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=30515 | Новости в RSS.

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