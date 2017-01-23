Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 23 января Облачно с прояснениями. В отдельных районах небольшие осадки (мокрый снег, возможен дождь). Утром по западу, а днем в отдельных районах по стране туман, гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный умеренный. Максимальная температура воздуха -2.. +2°С. В Минске: без существенных осадков. Слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Максимальная температура воздуха 0..-2°С.

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▪ Опубликовано 23.01.17 | cиноптики Гидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=30509 | Новости в RSS.

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