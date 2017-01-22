Прогноз погоды на день 22 января

Облачно с прояснениями. В отдельных районах небольшие осадки (мокрый снег, дождь), туман, слабый гололед. На дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный, по северо-востоку порывистый. Максимальная температура воздуха -3..+2°C.

В столице: без существенных осадков. На дорогах гололедица. Максимальная температура воздуха около 0°C.