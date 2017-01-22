Метеоновости
Прогноз погоды на день 22 января
Облачно с прояснениями. В отдельных районах небольшие осадки (мокрый снег, дождь), туман, слабый гололед. На дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный, по северо-востоку порывистый. Максимальная температура воздуха -3..+2°C.
В столице: без существенных осадков. На дорогах гололедица. Максимальная температура воздуха около 0°C.
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▪ Опубликовано 22.01.17 | cиноптики Гидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=30506 | Новости в RSS.
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