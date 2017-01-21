Метеоновости
Прогноз погоды на 22-24 января
22 января погодные условия на территории Беларуси будет определять влажная воздушная масса, поступающая со Скандинавии. Ожидается облачно с прояснениями. В отдельных районах небольшие осадки (снег, мокрый снег, днем с дождем), туман, слабый гололед. На дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный, днем по северо-востоку порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -1..-7°С, максимальная днем -3..+2°С. Атмосферное давление ночью будет слабо расти, днем слабо падать.
23 января сохранится влияние теплых и неустойчивых воздушных масс, поступающих с Балтики. В отдельных районах ожидаются кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах будет отмечаться туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью составит 0..-6°С, максимальная днем -3..+2°С.
24 января республика будет находиться на южной периферии атлантического циклона, смещающегося с Финляндии на Верхнюю Волгу. На большей части территории ожидаются кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах будет отмечаться туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью составит 0..-6°С, максимальная днем -3..+2°С.
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▪ Опубликовано 21.01.17 | cиноптики Гидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=30505 | Новости в RSS.
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