Прогноз погоды на 22-24 января

22 января погодные условия на территории Беларуси будет определять влажная воздушная масса, поступающая со Скандинавии. Ожидается облачно с прояснениями. В отдельных районах небольшие осадки (снег, мокрый снег, днем с дождем), туман, слабый гололед. На дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный, днем по северо-востоку порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -1..-7°С, максимальная днем -3..+2°С. Атмосферное давление ночью будет слабо расти, днем слабо падать.

23 января сохранится влияние теплых и неустойчивых воздушных масс, поступающих с Балтики. В отдельных районах ожидаются кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах будет отмечаться туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью составит 0..-6°С, максимальная днем -3..+2°С.

24 января республика будет находиться на южной периферии атлантического циклона, смещающегося с Финляндии на Верхнюю Волгу. На большей части территории ожидаются кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах будет отмечаться туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью составит 0..-6°С, максимальная днем -3..+2°С.