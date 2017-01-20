Прогноз погоды по республике на 21-23 января

21 января погоду Беларуси будут определять малоактивные атмосферные фронты и влажная теплая воздушная масса, поступающая с Балтийского моря. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью и утром на значительной части территории, днем в отдельных районах небольшие кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер западный, умеренный, ночью порывистый. Температура воздуха в течение суток -3..+3°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет расти.

22-23 января погоду будет определять в основном область повышенного атмосферного давления.

22 января в отдельных районах пройдет небольшой снег, мокрый снег, ожидается слабый туман, гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -1..-8°С, при прояснениях по востоку до -12°С; максимальная днем -3..+2°С.

23 января в отдельных районах небольшие осадки (мокрый снег, дождь), туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью 0..-7°С, максимальная днем -4..+1°С.