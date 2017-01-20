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На реках почти повсеместно сохраняется ледостав толщиной 10-26 см
В настоящее время на реках почти повсеместно сохраняется ледостав толщиной 10-26 см, местами в ледяном покрове отмечаются полыньи. На озере Нарочь толщина ледяного покрова составляет 19 см, на Вилейском водохранилище – 23 см, Чигиринском водохранилище – 27 см, Заславском водохранилище – 28 см.
На реках наблюдаются колебания уровней воды с интенсивностью от 1 см до 12 см за сутки.
В ближайшие дни на реках сохранятся небольшие колебания уровней воды с тенденцией к их понижению, в ледовом режиме водных объектов существенных изменений не произойдет.
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▪ Опубликовано 20.01.17 | гидрологи Гидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=30499
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