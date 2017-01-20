На реках почти повсеместно сохраняется ледостав толщиной 10-26 см

В настоящее время на реках почти повсеместно сохраняется ледостав толщиной 10-26 см, местами в ледяном покрове отмечаются полыньи. На озере Нарочь толщина ледяного покрова составляет 19 см, на Вилейском водохранилище – 23 см, Чигиринском водохранилище – 27 см, Заславском водохранилище – 28 см.

На реках наблюдаются колебания уровней воды с интенсивностью от 1 см до 12 см за сутки.

В ближайшие дни на реках сохранятся небольшие колебания уровней воды с тенденцией к их понижению, в ледовом режиме водных объектов существенных изменений не произойдет.