Погоду Беларуси будут определять атмосферные фронты и теплая воздушная масса

20 января погоду Беларуси будут определять атмосферные фронты и теплая воздушная масса. Ожидается облачно с прояснениями. Небольшие осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер западный, порывистый. Температура воздуха минимальная ночью от 0°С по северо-западу до -7°С по юго-востоку, максимальная днем -2..+3°С. Атмосферное давление будет падать.

21 января погоду будет определять фронтальная система, перемещающаяся с акватории Балтийского моря. Ожидается облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, умеренный, ночью порывистый. Температура воздуха в течение суток -3..+2°С.

22 января большая часть республики окажется в поле повышенного атмосферного давления, сформированном в более прохладной воздушной массе северных широт. Ожидается переменная облачность. В отдельных районах возможен небольшой снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер слабый. Температура воздуха минимальная ночью -2..-9°С, по северо-востоку -10..-12°С; максимальная днем 0..-5°С, по западу до +2°С.