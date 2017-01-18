Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 18 января Облачно с прояснениями. В отдельных районах небольшой снег, слабый туман, изморозь. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер неустойчивый слабый. Максимальная температура воздуха по стране в пределах от -3°С до -9°С. В Минске: без существенных осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Максимальная температура воздуха около -5°С.

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▪ Опубликовано 18.01.17 | cиноптики Гидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=30490 | Новости в RSS.

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