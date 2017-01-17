Метеоновости
Прогноз погоды на день 17 января.
Облачно с прояснениями. В отдельных районах небольшой снег, слабый туман, изморозь. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер неустойчивый слабый. Максимальная температура воздуха -2..-7°С. В Минске: без существенных осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Максимальная температура воздуха -3..-5°С.
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▪ Опубликовано 17.01.17 | cиноптики Гидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=30487 | Новости в RSS.
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