Прогноз погоды по республике на 17-19 января

17 января погоду Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной влажной воздушной массе. Ожидается облачно с прояснениями. В отдельных районах небольшой снег. Ночью и утром в отдельных районах туман, изморозь. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха минимальная ночью -4..-10°С, при прояснениях -11..-13°С, максимальная днем -2..-8°С. Атмосферное давление будет интенсивно расти.

18-19 января сохранится преобладающее влияние холодной области повышенного атмосферного давления, лишь утром и днем 19 января на северную половину республики начнет оказывать влияние атмосферный фронт, смещающийся с Балтийского моря.

18 января преимущественно без осадков. В отдельных районах слабый туман, изморозь, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -8..-15°С, при прояснениях до -18°С; максимальная днем -4..-9°С.

19 января ночью в крайних северных районах пройдет небольшой снег. Днем преимущественно по северной половине республики ожидаются кратковременные осадки (снег, мокрый снег, по северо-западу с дождем), слабый туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -5..-11°С, по юго-восточной половине -12..-16°С, при прояснениях до -18°С; максимальная днем 0..-7°С.