На реках наблюдается ледостав и ледостав с полыньями

В настоящее время почти повсеместно на реках наблюдается ледостав и ледостав с полыньями. Толщина льда на большинстве рек составляет 12-27 см, лишь на Припяти она находится в пределах от 9 см до 14 см. На Вилейском водохранилище толщина ледяного покрова составляет 14 см, на озере Нарочь – 19 см, Чигиринском водохранилище – 21 см, Заславском водохранилище – 27 см. На льду отмечается снежный покров, в связи с чем следует помнить, что снег на замерзшем водоеме скрывает полыньи, лунки и трещины льда, а также делает лед менее прочным.

На реках сохраняются колебания уровней воды с суточной интенсивностью от 1 см до 22 см.

В ближайшие дни в ледовом режиме водных объектов существенных изменений не произойдет, колебания уровней воды сохранятся.