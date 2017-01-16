Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 16 января Облачно с прояснениями. В отдельных районах небольшой кратковременный снег, слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха максимальная днем -1.. -6°С. В Минске: Возможен небольшой кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха максимальная днем -3.. -5°С.

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▪ Опубликовано 16.01.17 | cиноптики Гидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=30483 | Новости в RSS.

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