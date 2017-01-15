Метеоновости

Прогноз погоды на день 15 января Облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременный снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный. Максимальная температура воздуха 0..-4°C. Облачно с прояснениями. Кратковременный снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный. Максимальная температура воздуха -1..-3°C.

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▪ Опубликовано 15.01.17 | cиноптики Гидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=30482 | Новости в RSS.

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