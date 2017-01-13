Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 13 января Облачная погода. На большей части территории пройдет снег, мокрый снег. Слабый гололед. В отдельных районах слабая метель, на дорогах гололедица. Ветер южный умеренный до порывистого. Максимальная температура воздуха -3..+2 °С. В Минске: снег, мокрый снег слабый гололед. Максимальная температура воздуха около 0 °С.

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▪ Опубликовано 13.01.17 | cиноптики Гидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=30474 | Новости в RSS.

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