Погоду в республике будут определять фронтальные разделы

12 января погодные условия на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты. Ночью во многих районах пройдет небольшой снег, днем ожидается умеренный снег, слабая метель, по западу мокрый снег. В отдельных районах будет отмечаться слабый туман, на дорогах гололедица. Ветер южный умеренный, днем по западу порывистый. Температура воздуха ночью составит -5.. -10°С, по западу при прояснениях она понизится до -13°С; днем температура воздуха будет колебаться от -1°С до -7°С, в западных районах она составит около 0°С. Атмосферное давление будет падать.

В последующие двое суток погоду в республике будут определять фронтальные разделы, смещающиеся с Западной Европы.

13 января на большей части территории пройдет кратковременный снег, мокрый снег. В отдельных районах ожидается слабая метель, налипание мокрого снега, слабый гололед, на дорогах гололедица. Днем в отдельных районах будет отмечаться сильный порывистый ветер. Температура воздуха ночью будет находиться в пределах от -1°С до -7°С, днем от -3°С до +2°С.

14 января на большей части территории пройдет кратковременный снег, мокрый снег, днем по юго-востоку ожидаются продолжительные осадки в виде мокрого снега, возможен дождь. В отдельных районах будет отмечаться туман, гололед, на дорогах гололедица, ночью слабая метель. В ночные часы по северо-востоку в отдельных районах усилится ветер. Температура воздуха ночью составит 0.. -5, днем -3.. +2°С.