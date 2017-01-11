В ближайшие сутки изменений в ледовой обстановке не произойдет

В настоящее время ледостав и ледостав с полыньями наблюдается на всем протяжении Западной Двины, Днепра, Березины, Сожа, Припяти, на Немане на участке Столбцы – Мосты, Вилии у д. Стешицы, а также их притоках и притоках Западного Буга. На водоемах наблюдается сплошной ледяной покров.

Безопасная толщина льда наблюдается не повсеместно, поэтому существует опасность при передвижении по льду. Как правило, для образования безопасной толщины льда необходима устойчивая температура воздуха ниже 15 градусов мороза, которая будет держаться в течение двух недель.

На реках наблюдаются колебания уровней воды с суточной интенсивностью от 1 см до 22 см.

В ближайшие сутки существенных изменений в ледовой обстановке на водных объектах не произойдет, так как даже небольшой слой снега замедляет или прекращает нарастание льда.