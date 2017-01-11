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Прогноз погоды на день 11 января

синоптическая картаОблачно с прояснениями. В отдельных районах, в основном по востоку, снег. Местами по республике слабые туман и изморозь, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный умеренный, по северо-западу порывистый. Максимальная температура воздуха -3..-9°C.

В столице: небольшой снег. Максимальная температура воздуха -4..-6°C.


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▪ Опубликовано 11.01.17 | cиноптики Гидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=30467 | Новости в RSS.

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