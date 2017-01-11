Прогноз погоды на день 11 января

Облачно с прояснениями. В отдельных районах, в основном по востоку, снег. Местами по республике слабые туман и изморозь, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный умеренный, по северо-западу порывистый. Максимальная температура воздуха -3..-9°C.

В столице: небольшой снег. Максимальная температура воздуха -4..-6°C.