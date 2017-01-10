Метеоновости
Толщина льда увеличивается
В настоящее время почти повсеместно на реках наблюдается ледостав толщиной от 3 см до 23 см, местами в ледяном покрове отмечаются полыньи. На озере Нарочь толщина льда составляет 9 см, на Вилейском водохранилище – 13 см, на Чигиринском водохранилище – 21 см, на Заславском водохранилище – 27 см.
Во время движения по льду следует обращать внимание на его поверхность, обходить опасные места вблизи берега, свай, тростника и на течении, а также участки, покрытые толстым слоем снега.
На реках сохраняются колебания уровней воды с интенсивностью от 1 см до 31 см за сутки.
В ближайшие сутки на реках будет происходить нарастание толщины льда.
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▪ Опубликовано 10.01.17 | гидрологи Гидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=30465
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