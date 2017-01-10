Толщина льда увеличивается

В настоящее время почти повсеместно на реках наблюдается ледостав толщиной от 3 см до 23 см, местами в ледяном покрове отмечаются полыньи. На озере Нарочь толщина льда составляет 9 см, на Вилейском водохранилище – 13 см, на Чигиринском водохранилище – 21 см, на Заславском водохранилище – 27 см.

Во время движения по льду следует обращать внимание на его поверхность, обходить опасные места вблизи берега, свай, тростника и на течении, а также участки, покрытые толстым слоем снега.

На реках сохраняются колебания уровней воды с интенсивностью от 1 см до 31 см за сутки.

В ближайшие сутки на реках будет происходить нарастание толщины льда.