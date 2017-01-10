Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 10 января Переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь по юго-востоку республики небольшой снег. В отдельных районах слабый туман, на дорогах гололедица. Ветер неустойчивый слабый. Максимальная температура воздуха по стране в пределах от -6°С до -12°С В Минске: без существенных осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Максимальная температура воздуха -9..-11°С.

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▪ Опубликовано 10.01.17 | cиноптики Гидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=30464 | Новости в RSS.

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