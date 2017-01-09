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Гидрологическая информация

В истекший период (7-8 января) сохранение морозной погоды способствовало усилению ледообразовательных процессов. В настоящее время почти повсеместно на реках и водоемах наблюдается ледостав и ледостав с полыньями. При передвижении по льду необходимо соблюдать правила безопасности.

В результате зажоров льда на реках отмечаются колебания уровней воды с суточной интенсивностью от 1 см до 72 см.

В ближайшие сутки морозная погода будет способствовать нарастанию толщины льда.


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▪ Опубликовано 09.01.17 | гидрологи Гидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=30462

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