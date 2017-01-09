Гидрологическая информация

В истекший период (7-8 января) сохранение морозной погоды способствовало усилению ледообразовательных процессов. В настоящее время почти повсеместно на реках и водоемах наблюдается ледостав и ледостав с полыньями. При передвижении по льду необходимо соблюдать правила безопасности.

В результате зажоров льда на реках отмечаются колебания уровней воды с суточной интенсивностью от 1 см до 72 см.

В ближайшие сутки морозная погода будет способствовать нарастанию толщины льда.