Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 9 января Переменная облачность. Преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха максимальная днем -10.. -16°С, по западу -6.. -9°С В Минске: без существенных осадков. Максимальная температура воздуха -11..-13°С.

Поделиться новостью «Прогноз погоды по Беларуси на день 9 января»

▪ Опубликовано 09.01.17 | cиноптики Гидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=30460 | Новости в RSS.

▪ Условия републикации «Прогноз погоды по Беларуси на день 9 января».

Новости на старой версии сайта: Прогноз погоды по Беларуси на день 9 января.