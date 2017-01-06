Погоду Беларуси будет определять очень холодная воздушная масса арктического происхождения

7 января погоду Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления и очень холодная воздушная масса арктического происхождения. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный, слабый до умеренного, в юго-восточных районах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -21..-27°С, в отдельных районах -28..-32°С; максимальная днем -14..-20°С, по северо-востоку -21..-24°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо падать.

8-9 января погоду обусловит в основном область повышенного атмосферного давления и арктические воздушные массы, поступающие с севера. 8 января преимущественно без осадков, лишь по юго-востоку республики пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -20..-27°С, по северу при прояснениях -28..-32°С, по юго-востоку -17..-19°С; максимальная днем -10..-17°С, по северо-востоку до -20°С.

9 января в отдельных районах, преимущественно по юго-востоку республики, ожидается кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -13..-20°С, при прояснениях -21..-26°С; максимальная днем -5..-12°С, по востоку до -15°С.