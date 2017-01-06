Ледообразовательные процессы усилятся

За прошедшие сутки в результате резкого похолодания на реках происходило усиление ледообразовательных процессов. В настоящее время на большинстве рек наблюдаются ледяные образования в виде заберегов и шугохода. Ледостав и ледостав с полыньями отмечается на всем протяжении Днепра и Сожа, на Западной Двине у г. Сураж и д. Улла, Немане у г. Столбцы, Вилии у д. Стешицы, Березине у г. Борисов и на участке Бобруйск – Светлогорск, а также на некоторых притоках Припяти. На водоемах сохраняется ледостав. Несмотря на нарастание толщины ледяного покрова на водных объектах, сохраняется опасность при передвижении по льду, так как лед еще недостаточно прочен и в нем отмечаются пространства с открытой водной поверхностью.

В результате зажоров льда на реках отмечаются резкие (до 69 см за сутки) колебания уровней воды.

В ближайшие дни сохранение морозной погоды будет способствовать усилению ледообразовательных процессов и нарастанию толщины льда.