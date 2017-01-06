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  В ночные часы 7-8 января (суббота-воскресенье) на большей части территории республики воздух охладится до -25 -27°С, в отдельных районах ожидается понижение температуры до -28 -32°С, в Минске - до -25°C.

Оранжевый уровень опасности.


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▪ Опубликовано 06.01.17 | синоптики РГМЦ | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=30452

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