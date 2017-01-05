В ближайшие дни сохранится очень морозная погода

6 января погодные условия на территории Беларуси будет определять очень холодная воздушная масса арктического происхождения. Ожидается переменная облачность. В отдельных районах, преимущественно по юго-восточной половине страны, кратковременный снег, слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный умеренный, в юго-восточных районах порывистый.

Температура воздуха минимальная ночью -19..-24°С, по Витебской области будет понижаться до -25..-26°С; максимальная днем -16..-22°С. По юго-восточной половине страны температура воздуха в течение суток составит -13..-18°С. Атмосферное давление будет расти.

7-8 января погоду обусловит в основном область повышенного атмосферного давления и арктические воздушные массы, поступающие с севера ЕТР. Сохранится очень морозная погода. Ожидается преимущественно без осадков, лишь по юго-востоку республики пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -20..-27°С, по северо-западу при прояснениях -28..-32°С, по юго-востоку -15..-19°С; максимальная днем -12..-18°С, в отдельных районах составит -19..-24°С.