В ночь на 6 января (пятница) во многих районах Витебской области, в ночные часы 7-8 января (суббота-воскресенье) на большей части территории республики и Минской области воздух охладится до -25..-27°С; 7-8 января (суббота-воскресенье) по северо-западу республики и Минской области в отдельных районах ожидается понижение температуры до -28..-32°С.



Оранжевый уровень опасности.