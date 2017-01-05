На реках возобновились ледообразовательные процессы

В результате понижения температуры воздуха на реках возобновились ледообразовательные процессы. В настоящее время ледяные образования в виде снежуры, заберегов и шугохода наблюдаются на всем протяжении Немана, Вилии, Припяти, большем протяжении Западной Двины, отдельных участках Днепра и Березины. Ледостав и ледостав с полыньями сохраняется на Западной Двине у г. Сураж, Днепре на участке Могилев – Лоев, Березине на участке Бобруйск – Светлогорск, а также на всем протяжении Сожа. На водоемах отмечается ледостав толщиной от 8 см до 14 см, однако выходить на лед опасно, так как местами в ледяном покрове отмечаются полыньи и на отдельных участках лед еще тонкий.

На реках происходят колебания уровней воды с интенсивностью в основном до 25 см за сутки. В результате зажора льда на Западной Двине у д.Улла суточная интенсивность роста уровня воды составила 61 см.

В ближайшие сутки в связи с резким похолоданием на реках будет происходить дальнейшее усиление ледообразовательных процессов.