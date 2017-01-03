Зима возвращается

4 января погоду Беларуси будут определять активные атмосферные фронты от циклона, который днем сместится на север нашей страны. Ожидаются сложные погодные условия. Снег, мокрый снег, на большей части территории сильный снег, слабая метель. В отдельных районах налипание мокрого снега, слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, порывистый, по юго-западной половине страны до сильного. Температура воздуха минимальная ночью 0..-5°С, по северо-востоку республики при прояснениях -6..-8°С, максимальная днем -3..+2°С. Атмосферное давление ночью и утром будет интенсивно падать, днем существенно не изменится.

5 января погоду будет определять тыловая часть циклона, уходящего с севера Беларуси на Брянскую область. Похолодает. Температура воздуха в течение суток -8..-15°С, по юго-востоку -1..-7°С. Облачно. На большей части территории снег, ночью в отдельных районах сильный снег. В отдельных районах метель, на дорогах гололедица. Ветер северный, порывистый, ночью по северо-западной половине, утром и днем на большей части сильный порывистый.

6 января на территорию республики ожидается вторжение холодной арктической воздушной массы с севера Европейской части России. Ожидается резкое усиление морозов. Температура воздуха в течение суток -13..-20°С, ночью по северной половине при прояснениях до -23°С. Облачно с прояснениями. В отдельных районах, преимущественно по восточной половине, небольшой кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный, северо-восточный умеренный, ночью порывистый.