4 января (среда) на большей части территории республики ожидается сильный снег, мокрый снег. По юго-западной половине усиление ветра порывами до 15-20 м/с. В Минске сильный снег, мокрый снег, усиление ветра порывами до 14 м/с.

Оранжевый уровень опасности.