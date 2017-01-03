Метеоновости
4 января (среда) на большей части территории республики ожидается сильный снег, мокрый снег. По юго-западной половине усиление ветра порывами до 15-20 м/с. В Минске сильный снег, мокрый снег, усиление ветра порывами до 14 м/с.
Поделиться новостью «Предупреждение о неблагоприятном явлении»
▪ Опубликовано 03.01.17 | синоптики РГМЦ | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=30437
▪ Условия републикации «Предупреждение о неблагоприятном явлении».
Новости на старой версии сайта: Предупреждение о неблагоприятном явлении.