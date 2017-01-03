Метеоновости

Прогноз погоды на день 3 января Облачно. На большей части территории снег, мокрый снег, слабая метель. На дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный. Максимальная температура воздуха 0..-6°C. В столице: снег, мокрый снег, слабая метель. На дорогах гололедица. Максимальная температура воздуха -1..-3°C.

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▪ Опубликовано 03.01.17 | cиноптики Гидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=30436 | Новости в RSS.

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