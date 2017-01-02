Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 2 января Облачно. Осадки (мокрый снег, дождь). На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный умеренный. Максимальная температура воздуха по стране в пределах от 0°С до +3°С. В Минске: Небольшие осадки (мокрый снег, дождь). Максимальная температура воздуха 0..+2°С.

Поделиться новостью «Прогноз погоды по Беларуси на день 2 января»

▪ Опубликовано 02.01.17 | cиноптики Гидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=30431 | Новости в RSS.

▪ Условия републикации «Прогноз погоды по Беларуси на день 2 января».

Новости на старой версии сайта: Прогноз погоды по Беларуси на день 2 января.