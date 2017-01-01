Метеоновости

Прогноз погоды по республике на день 1 января 2017 г. Облачная погода. Без существенных осадков. В отдельных районах туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный порывистый. Максимальная температура воздуха -1.. +5 °С. В Минске: без существенных осадков Слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Максимальная температура воздуха 0.. +2°С.

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▪ Опубликовано 01.01.17 | cиноптики Гидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=30428 | Новости в RSS.

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