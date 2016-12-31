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Прогноз погоды на день 31 декабря

синоптическая картаОблачно. В отдельных районах, преимущественно по северо-восточной половине страны, небольшие осадки (мокрый снег, дождь), слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный умеренный, по северо-востоку порывистый. Максимальная температура воздуха -1..+5°C. В столице: без существенных осадков. Максимальная температура воздуха 0.. +2°C.


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▪ Опубликовано 31.12.16 | cиноптики Гидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=30427 | Новости в RSS.

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