Прогноз погоды на день 31 декабря

Облачно. В отдельных районах, преимущественно по северо-восточной половине страны, небольшие осадки (мокрый снег, дождь), слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный умеренный, по северо-востоку порывистый. Максимальная температура воздуха -1..+5°C. В столице: без существенных осадков. Максимальная температура воздуха 0.. +2°C.