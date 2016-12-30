В ледовом и уровенном режимах рек существенных изменений не произойдет

В настоящее время ледяные образования отсутствуют на реках бассейнов Немана, Вилии и Западного Буга, в верховье Припяти и некоторых её притоках. Ледостав и ледостав с полыньями сохраняется на Соже, большем протяжении Днепра, отдельных участках Западной Двины и Березины. На озере Нарочь, Заславском, Вилейском и Чигиринском водохранилищах наблюдается ледостав, местами отмечаются полыньи, в ледяном покрове появились трещины. Выходить на лед крайне опасно.

На реках происходят колебания уровней воды с интенсивностью 1-16 см за сутки.

В ближайшие дни в ледовом и уровенном режимах рек существенных изменений не произойдет.