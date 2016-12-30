Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 30 декабря Облачно с прояснениями. Преимущественно по северной половине небольшие осадки (мокрый снег, дождь), слабый гололед. В отдельных районах слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный умеренный, по северной половине порывистый. Температура воздуха максимальная днем -3.. +2°С. В Минске: Возможны небольшие осадки (мокрый снег). Слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный умеренный. Температура воздуха максимальная днем -1, +1°С.

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▪ Опубликовано 30.12.16 | cиноптики Гидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=30422 | Новости в RSS.

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