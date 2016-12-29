Выходить на лед нельзя

В истекшие сутки на реках и водоемах существенных изменений в ледовой обстановке не произошло. На Соже, большем протяжении Днепра, отдельных участках Западной Двины и Березины сохраняется ледостав с полыньями. На Вилейскоми и Чигиринском водохранилищах наблюдается ледостав, а на озере Нарочь и Заславском водохранилище – ледостав с полыньями. Лед на реках и водоемах непрочен, выходить на лед нельзя.

На реках сохраняется рост уровней воды, однако интенсивность его уменьшилась и составляет 1-17 см за сутки.

В ближайшие сутки сложная ледовая обстановка на указанных выше водных объектах сохранится, в уровенном режиме рек будут отмечаться небольшие колебания.