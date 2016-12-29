Прогноз погоды на день 29 декабря.

Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный с переходом на западный умеренный. Максимальная температура воздуха 0..-4°С. В Минске: Без существенных осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Максимальная температура воздуха около -2°С.