Метеоновости
Прогноз погоды на день 29 декабря.
Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный с переходом на западный умеренный. Максимальная температура воздуха 0..-4°С. В Минске: Без существенных осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Максимальная температура воздуха около -2°С.
Поделиться новостью «Прогноз погоды на день 29 декабря.»
▪ Опубликовано 29.12.16 | cиноптики Гидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=30417 | Новости в RSS.
▪ Условия републикации «Прогноз погоды на день 29 декабря.».
Новости на старой версии сайта: Прогноз погоды на день 29 декабря..