Сохраняется сложная гидрологическая обстановка

На реках и водоемах сохраняется сложная гидрологическая обстановка. Несмотря на то, что на большинстве рек и водоемов наблюдается ледостав и ледостав с полыньями, выходить на лед крайне опасно из-за таяния ледяного покрова и изменения структуры льда.

На реках преобладает рост уровней воды с интенсивностью от 1 см до 28 см за сутки.

В ближайшие сутки в ледовой обстановке существенных изменений не произойдет, рост уровней воды на реках сохранится.