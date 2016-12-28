Метеоновости
Сохраняется сложная гидрологическая обстановка
На реках и водоемах сохраняется сложная гидрологическая обстановка. Несмотря на то, что на большинстве рек и водоемов наблюдается ледостав и ледостав с полыньями, выходить на лед крайне опасно из-за таяния ледяного покрова и изменения структуры льда.
На реках преобладает рост уровней воды с интенсивностью от 1 см до 28 см за сутки.
В ближайшие сутки в ледовой обстановке существенных изменений не произойдет, рост уровней воды на реках сохранится.
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▪ Опубликовано 28.12.16 | гидрологи Гидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=30415
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