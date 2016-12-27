Ледовая обстановка ухудшилась

За прошедшие сутки на реках происходило дальнейшее таяние льда, от ледяных образований очистились реки Западная Двина у г. Верхнедвинск, Днепр у г. Орша и Припять на участке Пинск – Черничи. Ледостав и ледостав с полыньями сохраняется на Соже, большем протяжении Днепра, отдельных участках Западной Двины и Березины. На озерах и водохранилищах наблюдается ледостав, однако ледовая обстановка ухудшилась: в ледяном покрове отмечаются полыньи, лед тает на месте и появилась вода на льду. Выходить на лед крайне опасно.

На реках наблюдаются колебания уровней воды (от 1 см до 52 см за сутки) с тенденцией к их повышению.

В ближайшие сутки указанные выше ледовая обстановка и уровенный режим на реках и водоемах сохранятся.