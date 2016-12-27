Метеоновости
Ледовая обстановка ухудшилась
За прошедшие сутки на реках происходило дальнейшее таяние льда, от ледяных образований очистились реки Западная Двина у г. Верхнедвинск, Днепр у г. Орша и Припять на участке Пинск – Черничи. Ледостав и ледостав с полыньями сохраняется на Соже, большем протяжении Днепра, отдельных участках Западной Двины и Березины. На озерах и водохранилищах наблюдается ледостав, однако ледовая обстановка ухудшилась: в ледяном покрове отмечаются полыньи, лед тает на месте и появилась вода на льду. Выходить на лед крайне опасно.
На реках наблюдаются колебания уровней воды (от 1 см до 52 см за сутки) с тенденцией к их повышению.
В ближайшие сутки указанные выше ледовая обстановка и уровенный режим на реках и водоемах сохранятся.
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▪ Опубликовано 27.12.16 | гидрологи Гидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=30409
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