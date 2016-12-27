Метеоновости

Прогноз погоды на день 27 декабря. Облачно с прояснениями. Осадки (дождь, мокрый снег). К вечеру по северу на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, юго-западный сильный порывистый. Температура воздуха 0.. +4°С. В Минске: осадки (дождь, мокрый снег). Ветер западный сильный порывистый. Максимальная температура воздуха 0.. +2°С.

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▪ Опубликовано 27.12.16 | cиноптики Гидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=30407 | Новости в RSS.

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