Метеоновости
27 декабря (вторник) ночью по западу страны, в дневные часы на большей части территории республики, Минской области и в Минске ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с, днем по Брестской и Гродненской областям порывы до 22 м/с.
Ночью и утром 28 декабря (среда) на большей части территории республики и Минской области сохранится ветер порывами до 15-20 м/с, в Минске ночью 28 декабря сохранится ветер порывами до 15-18 м/с.
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▪ Опубликовано 26.12.16 | синоптики РГМЦ | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=30405
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