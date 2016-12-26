Выходить на лед крайне опасно

В истекшие двое суток (24-25 декабря) на реках происходило медленное таяние льда. В настоящее время ледяные образования отсутствуют на реках бассейнов Немана, Вилии и Западного Буга. Ледостав и ледостав с полыньями сохраняется на Соже, большем протяжении Днепра, отдельных участках Западной Двины, Березины и Припяти. Лед на озерах и водохранилищах до наступления устойчивых морозов непрочен, способен выдерживать лишь небольшую нагрузку, поэтому выходить на лед крайне опасно.

На реках страны отмечаются колебания уровней воды с суточной интенсивностью от 1 см до 39 см.

В ближайшие сутки разрушение ледяных образований будет продолжаться, колебания уровней воды на реках сохранятся.