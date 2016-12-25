Метеоновости

Прогноз погоды по республике на день 25 декабря Облачная погода. На большей части территории кратковременный снег, мокрый снег, по западу снег с дождем. В отдельных районах слабый туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Максимальная температура воздуха -1.. +4 °С. В Минске: кратковременный мокрый снег, утром слабый туман, гололед. Максимальная температура воздуха 0.. +2 гр °С.

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▪ Опубликовано 25.12.16 | cиноптики Гидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=30397 | Новости в RSS.

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