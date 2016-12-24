Прогноз погоды на день 24 декабря

Облачно с прояснениями. По северо-западу кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный, по северу порывистый. Максимальная температура воздуха 0.. +3°C.

В столице: без существенных осадков. Максимальная температура воздуха +1..+3°C.