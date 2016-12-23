Прогноз погоды по республике на 24-26 декабря

24 декабря погодные условия на территории Беларуси в основном будет определять влажная воздушная масса атлантического происхождения, днем по северо-западу республики скажется влияние атмосферных фронтов. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью в отдельных районах, днем по северо-западу страны пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах слабые туман и гололед, на дорогах сохранится гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный, по северу до порывистого. Температура воздуха минимальная ночью будет понижаться до 0..-6°С, максимальная днем составит -2..+3°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет падать.

25-26 декабря погоду в республике будут формировать атмосферные фронты, перемещающиеся с Западной Европы; днем 26 декабря скажется влияние очень теплых атлантических воздушных масс.

25 декабря на большей части территории ожидаются кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах республики слабый гололед, на дорогах сохранится гололедица. Температура воздуха минимальная ночью составит -3..+3°С, максимальная днем -2..+4°С.

26 декабря на большей части территории республики пройдут кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром в отдельных районах слабый гололед, на дорогах сохранится гололедица. Днем в отдельных районах усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха минимальная ночью от -3°С до +3°С, максимальная днем +1..+8°С.

Гидромет предупреждает – выходить на лед крайне опасно!

В настоящее время на водоемах и отдельных участках рек толщина льда не превышает 10 см, во льду имеются большие полыньи.

В течение текущей недели оттепельная погода будет способствовать дальнейшему разрушению льда на реках и водоемах.