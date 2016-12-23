Метеоновости
Происходит таяние ледяных образований
На реках происходит медленное таяние ледяных образований. Полностью очистились ото льда Вилия, Неман на большем протяжении и его притоки, приток Березины река Свислочь, приток Припяти река Пина, притоки Западного Буга реки Мухавец и Лесная. Ледостав и ледостав с полыньями сохраняется на Соже, большем протяжении Днепра и Березины, отдельных участках Западной Двины и Припяти. На озерах и водохранилищах республики наблюдается тонкий ледяной покров. В связи с оттепельной погодой структура льда меняется, лед потемнел, отмечается вода на льду, в результате чего выходить на лед крайне опасно.
На реках страны преобладает рост уровней воды с суточной интенсивностью от 1 см до 26 см.
В ближайшие дни будет происходить таяние ледяных образований, рост уровней воды на большинстве рек сохранится.
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▪ Опубликовано 23.12.16 | гидрологи Гидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=30394
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