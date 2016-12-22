Метеоновости
В период с 18 до 22 часов 22 декабря (четверг) на большей части территории республики и в Минске ожидаются туманы, ухудшающие видимость до 100-500 метров, которые сохранятся в течение ночи 23 декабря (пятница).
Поделиться новостью «Предупреждение о неблагоприятном явлении»
▪ Опубликовано 22.12.16 | синоптики РГМЦ | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=30390
▪ Условия републикации «Предупреждение о неблагоприятном явлении».
Новости на старой версии сайта: Предупреждение о неблагоприятном явлении.