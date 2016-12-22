Прогноз погоды по республике на 23-25 декабря

23 декабря погодные условия на территории Беларуси ночью в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, утром и днем скажется влияние атмосферного фронта, смещающегося с Западной Европы. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков. Утром и днем на большей части территории республики пройдет снег, мокрый снег. В отдельных районах слабые туман и гололед, на дорогах сохранится гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный, в дневные часы по северу порывистый. Температура воздуха минимальная ночью от 0 до -6°С, максимальная днем составит -2..+3°С. Атмосферное давление будет падать.

24 декабря погоду ночью обусловит поле пониженного давления, днем атмосферный фронт, перемещающийся с Западной Европы. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории республики пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах слабый гололед, на дорогах сохранится гололедица. Температура воздуха минимальная ночью будет понижаться до 0..-6°С, максимальная днем составит -1..+4°С.

25 декабря погоду будут формировать атмосферные фронты, перемещающиеся с Западной Европы. Ожидаются на большей части территории осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах республики слабый гололед, на дорогах сохранится гололедица. Температура воздуха минимальная ночью будет находиться в пределах от -5°С до +1°С, максимальная днем составит -1..+4°С.

Гидромет предупреждает – выходить на лед крайне опасно!

В настоящее время на водоемах и отдельных участках рек толщина льда не превышает 10 см, во льду имеются большие полыньи.

В течение текущей недели оттепельная погода будет способствовать дальнейшему разрушению льда на реках и водоемах.