Прогноз погоды на день 22 декабря.

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Утром в отдельных районах туман, слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный слабый до умеренного. Максимальная температура воздуха -3..+2°С. В Минске: Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Температура воздуха около 0°С.