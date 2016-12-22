Метеоновости
Прогноз погоды на день 22 декабря.
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Утром в отдельных районах туман, слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный слабый до умеренного. Максимальная температура воздуха -3..+2°С. В Минске: Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Температура воздуха около 0°С.
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▪ Опубликовано 22.12.16 | cиноптики Гидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=30386 | Новости в RSS.
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